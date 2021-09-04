Тренерський гамбіт. Після довгої паузи колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко вийшов до журналістів. Він запевнив, що йти з посади не хотів. Чому УАФ не продовжила контракту з екс-наставником синьо-жовтих і чи можливе повернення Андрія Шевченка в українську збірну з футболу? - дізнавався Олександр Васильченко.

Хоче спробувати себе на клубному рівні. Не зійшовся у фінансових питаннях з Українською асоціацією футболу. Чуток довкола того, чому головний тренер Андрій Шевченко і його тренерський штаб залишили збірну, точаться вже третій місяць. Розставити крапки над "і" вирішив сам колишній наставник синьо-жовтих.

Шевченко запевняє: по завершенні Євро-2020 хотів обговорити питання продовження контракту з президентом УАФ Андрієм Павелком. Але той відповів, що до діалогу ще не готовий. Тоді екс-тренер пішов у відпустку, а 30 червня у соцмережах повідомив: контракт його тренерського штабу скінчився.

Андрій Шевченко, колишній головний тренер збірної України з футболу:

Я считаю, что общественность должна знать. Мы не собирались уходить с команды. Мы собирались и пришли сказали, о том, что мы хотим пролонгировать контракт.

Утім, пояснює Шевченко, жодних документів чи пропозицій від Асоціації він так і не отримав

Андрій Шевченко, колишній головний тренер збірної України з футболу:

У меня есть мой эмейл, по которому у меня не было ни одной бумаги. точно так же здесь сидит мой юрист. Они тоже ничего не получали.

Контракт справді хотіли продовжити, - пояснюють юристи. З Українською асоціацією футболу вели переговори.

Срок контракта был установлен до 30 июля 21 года. По условиям было предусмотрено, что по согласию сторон, стороны могут продлить контракт до 22 года путем доп. соглашения. Это была не автоматическая пролонгация соглашения и пролонгация после 30 июля была уже не возможна. Это только новый контракт.

Здивовані таким ставленням до тренерського штабу і асистенти Андрія Шевченка.

Мауро Тассотті, асистент колишнього головного тренера збірної України з футболу:

Дещо дивна ситуація. Ми не можемо не подякувати всім нашим уболівальникам. Стосовно гравців - ніяка кішка між нами не пробігала, ми дуже цінуємо наші стосунки. Що ж до контракту, то ми були налаштовані йти вперед, і нам це здавалося абсолютно логічним.

Сам Шевченко пояснює: не зважаючи на родинні зв'язки з президентом УАФ Андрієм Павелком, ситуації щодо контракту й досі не обговорили. Ба більше, останні два місяці майже не спілкувалися.

Андрій Шевченко, колишній головний тренер збірної України з футболу:

Это будет неправильно, если сегодня мы будем обсуждать это в наших личных отношениях. Есть определенные контрактные вещи, которые должны были быть исполнены.

Чи готовий Андрій Шевченко знову очолити команду синьо-жовтих - відповіді чіткої не дає. Мовляв, не хоче забігати наперед. І запевняє: прилетів в Україну, щоб підтримати збірну в сьогоднішній грі проти Франції.