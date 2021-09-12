Ми втратили очки у матчах проти Казахстану та Фінляндії.

Олімпіаду - Україні. Володимир Зеленський заявив про бажання країни провести зимові Олімпійські ігри! Про це Президент говорив із очільником Міжнародного олімпійського комітету - Томасом Бахом.

Але для цього потрібно багато чого зробити. Приміром, привести до ладу спортивну інфраструктуру. Про це, до речі, говорять і українські спортсмени. Навіть ультиматуми висувають! Олімпійський призер Олег Верняєв заявив: "або хороші умови підготовки, або... зміна громадянства". Крім того, за словами гімнаста, у збірній - конфлікт між спортсменами! І він, схоже, не єдиний.

Свіжий приклад - відставка Андрія Шевченка. Тренер, який подарував нам чвертьфінал Євро, минулого тижня пішов у відставку. І зробив це не за власним бажанням! Чому ж тоді не продовжив роботу у збірній? Наш Богдан Вербицький проаналізував усі заяви й зібрав можливі причини найгучнішої спортивної відставки року.

Він подарував нам найяскравіший відбірковий цикл! Та чвертьфінал Євро. І раптом - подав у відставку!

Андрій Шахов, футбольний експерт:

Очень странная ситуация. И очень некрасивая.

Бо запитань більше, ніж відповідей!

У нас всё было сделано с таааааким заходом. Ну вы понимаете, через какое отверстие. Хехе.

Чому насправді Андрій Шевченко пішов зі збірної? Яку роль тут зіграли мільйонні зарплати його команди? І яка вона, збірна без "Миколайовича"?

Богдан Вербицький, кореспондент:

Уперше на тренерську лаву Шевченко сів ще 2016-го. Перед самим початком Євро. Андрія Миколайовича призначили асистентом головного тренера. Тодішній виступ на Чемпіонаті Європи завершився провалом.

Артем Франков, футбольний експерт:

Но ответственность возложили исключительно на главного тренера. Тогда Михаила Фоменко. И Шевченко стал автоматически главным тренером, и никто тогда не возражал.

Богдан Вербицький, кореспондент:

І Шева керував збірною 5 років. За цей час ми не вийшли на Чемпіонат Світу, але дійшли до чвертьфіналу Євро.

І вже після нього - Шевченко вирішив піти. Або його вирішили піти? Якщо коротко - все закінчилося скандалом.

Андрій Шевченко, головний тренер збірної України з футболу (2016-2021):

Мы не собирались уходить с команды, мы собрались и пришли, сказали о том, что мы хотим пролонгировать контракт.

"Ми" - це весь тренерський штаб збірної на чолі з Андрієм Шевченком. Через місяць після відставки уже екс-головний тренер зібрав прес-конференцію. Виправдовується: одразу провести зустріч не міг. Треба було помічників зібрати.

Андрій Шевченко, головний тренер збірної України з футболу (2016-2021):

Мы сейчас остались без работы. Мы готовы к предложениям, будем общаться там с клубами.

"Безробітним" Шевченко став на початку серпня. Його контракт із Українською асоціацією футболу скінчився. Про це Шевченко повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Тренер подякував команді за роботу. Хоча залишати її не хотів.

Артем Франков, футбольний експерт:

Там не было сказано: "Прощайте, я ушёл". Это потом уже появилось заявление Федерации футбола через день или два. Не помню, в котором говорилось, Павелко там писал в фейсбуке, что Андрей Шевченко предпочёл клубный футбол. Ну это его выбор. Счастливо.

Та й умови контракту дозволяли продовжити співпрацю зі збірною. Остаточне рішення було за очільником УАФ - Андрієм Павелком.

Андрій Шевченко, головний тренер збірної України з футболу (2016-2021):

Он ответил, что он не готов обсуждать этот момент сейчас. Поэтому я улетел в отпуск. Я встретился ещё раз с ним на финале Чемпионата Европы в Лондоне. Разговора о пролонгации не было. 30 числа закончился мой контракт. Поэтому я сообщил в соцсетях, что мой контракт был закончен. Ни в коем случае я не говорю о том, что я ухожу.

Та й, взагалі-то, не мав іти. Бо ще за рік до відставки Шевченка, в УАФ повідомили: контракт із Андрієм Миколайовичем продовжили! При чому аж до 2023 року.

Андрій Павелко, президент Української асоціації футболу:

Тільки що виконком проголосував аплодисментами за продовження контракту з Андрієм Шевченком до 31 грудня 2022 року.

Артем Франков, футбольний експерт:

И вот тут начинается прикол. А исполкому кто-то сказал, что его решение не было ратифицировано? Это решение было принято, и спущено в унитаз. Хехе.

Бо, в підсумку контракт із тренером підписали на рік. Чи продовжувати - мали вирішити після цьогорічного Євро. Про це екс-наставник збірної говорив одразу після вильоту з турніру.

Андрій Шевченко, головний тренер збірної України з футболу (2016-2021):

Мы должны отчитаться за турнир, который мы провели.

При чому достойно! Чвертьфінал Євро! Але на користь Шевченка цей аргумент не зіграв.

Артем Франков, футбольний експерт:

Отношения между Шевченко и Павелко дали трещину несколько раньше. Произошло это ещё в 2020 году. И окончательно они превратились в нечто натянутое, обязательное, в рамках протокола, когда мы неудачно начали отбор.

Мова про новий турнір - відбір на Чемпіонат світу. Ми втратили очки у матчах проти Казахстану та Фінляндії. Однак, за словами футбольних експертів, ці прикрі нічиї не зіграли головної скрипки у відставці тренера. Одна з версій кадрових змін на тренерському містку – гроші.

Артем Франков, футбольний експерт:

Тренерский штаб уж очень дорого обходится. Потому что у Шевченко минимум 4 итальянских помощника, и понятно, что они тоже работали не бесплатно.

За інформацією ЗМІ, за 5 років роботи зі збірною Шевченко заробив близько чотирьохсот мільйонів гривень, або понад 12 мільйонів євро. Мало це чи багато? Порівняймо із зарплатами інших наставників збірних на Євро-2020. Зарплатний чемпіон - німець Йоахім Льов - 4 мільйони 750 тисяч євро в рік. Трохи менше отримують француз Дід'є Дешам та росіянин Черчесов.

Аутсайдер - наставник Північної Македонії - 90 тисяч євро на рік. Наш - тепер уже колишній тренер синьо-жовтих - на 13-му місці в Європі. За неофіційною інформацією, цього року зарплата Шевченка становила 700 тисяч євро в рік. І "урізати" її - не планували.

Юрій Запісоцький, генеральний секретар УАФ:

Не йшлося про змнешення винагороди абсолютно. Мова йшла про реструктурування нагорди і оплату праці головного тренера. Відповідно до європейських практик, коли йде чиста і незмінна величина, яка не залежить від результатів. І є бонусна частина, яка залежно від спортивних результатів дуже сильно варірується.

Андрій Шахов, футбольний експерт:

Он говорит о том, что деньги не обсуждали, но мы хотели обсудить как я понимаю, премиальные. То есть, зарплаты не обсуждали, но хотели обсудить деньги. Нууууу как-то странно это звучит.

І це так би мовити "обговорення" зарплати, імовірно, і стало причиною відставки усього тренерського штабу Шевченка. Але на цьому футбольні пристрасті не вщухли.

Після того, як Шевченко заявив, буцімто Асоціація футболу навіть не намагалася з ним зв'язатися, щоб обговорити продовження контракту, УАФ витягла козир із рукава. Виклала скрін-шот листа, який вона, буцімто, надіслала на електронну пошту Шевченка. У ньому - пропозиція зустрітися і провести переговори.

Андрій Шевченко, головний тренер збірної України з футболу (2016-2021):

Ни одного письма официального на этот имейл не приходило. Это моя официальная переписка с УЕФА и ФИФА.

А ще Шевченку відправили лист на домашню адресу... У КИЄВІ!

Артем Франков, футбольний експерт:

Заказным письмом на киевский домашний адрес Андрея Шевченко предложение продления контракта, ну выглядит настолько смешно.

Андрій Шахов, футбольний експерт:

Письмо можно легко написать и задним числом, и поменять дату. В конце концов, у всех есть мобильный телефон. У всех есть вайберы, вотсапы, телеграммы. Ну, то есть сейчас найти человека при большом желании - это несложно.

А чи було це бажання? Питання наразі відкрите. Утім, Шевченко вже не тренер збірної - і це факт.

Своє "дякую" сказали вже й колишні підопічні Андрія Миколайовича.

Георгій Бущан, гравець збірної України з футболу:

Вы большой чемпион и я хочу чтобы вы были чемпионом в качестве тренера.

Олександр Зубков, гравець зібрної України з футболу:

Это было честью и радостью - тренироваться под вашим руководством.

А це - новий тренерський штаб. Два роки тому його зустрічали оплесками! У центрі - головний тренер. Чемпіон молодіжного "мундіалю" - Олександр Петраков. Скромний, досвідчений, а ще - чесний, завжди говорить те, що думає. Олександр Васильович зізнається: збірна, поки що, не його команда.

Олександр Петраков, головний тренер збірної України з футболу:

Такого ще не було. Такого ще не було. Тільки я міг піти на це.

Бо офіційно Олександр Петраков - виконувач обов'язків головного тренера. І цей статус викликає багато запитань.

Андрій Шахов, футбольний експерт:

А если будет стык в марте. А если мы пройдём на чемпионат мира. И вообще, что это за дела? Я понимаю, когда подписать ио на 1,2,3 матча сентябрских. Я понимаю это. Вы подписываете тренера на достаточно долгий срок с приставкой и.о.

Позбутися її Петраков може, якщо виведе нашу збірну на Чемпіонат світу в Катарі. Чи вдасться це - зрозуміємо вже в жовтні. Після матчів із Фінляндією та Боснією і Герцоговиною.