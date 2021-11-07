COVID-сертификат и врачебная тайна: Минздрав разъяснил полномочия полиции (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
Полиция имеет право требовать у граждан предъявить COVID- сертификаты о вакцинации во время рейдов, и это не является разглашением врачебной тайны. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Согласно статье 39-1 Закона Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении" пациент имеет право на тайну о состоянии своего здоровья, факте обращения за медицинской помощью, диагнозе, а также о сведениях полученных при его медицинском обследовании. То есть врачебная тайна содержит обращение к врачу или диагноз, а в документах о вакцинации этих сведений нет. Таким образом, правоохранители при проверках соблюдения карантинных правил могут потребовать у граждан предъявить COVID-сертификат, не нарушая при этом закон.
Действующие карантинные нормы предусматривают, что на "красном" уровне эпидопасности работать могут только те общественные учреждения, где 100% персонала и посетителей вакцинированы или имеют отрицательный тест на COVID-19.
То есть в указанных заведениях уже говорится о возможности проверки документа о прививках или отрицательном тесте на COVID-19. В случае, если посетители таких заведений отказываются их предоставить, то предприятие имеет полное право отказать в своих услугах. В первую очередь речь идет о том, что учреждения должны соблюдать правила работы во время карантина, утвержденные Постановлением Кабмина №1236.
В Минздраве напоминают, что норма о наличии документа о вакцинации не распространяется на посещение:
- банков;
- АЗС;
- ветеринарных магазинов;
- аптек;
- всех продовольственных магазинов.
В Нацполиции предупреждают, что до конца карантина проводят выборочные рейды в торговых и развлекательных заведениях, общественных зданиях и на городском транспорте. За нарушение правил карантина людей, а именно невыполнение требований ч.1 ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрен штраф:
- с граждан - в размере от 17 до 32 тыс. грн;
- с должностных лиц - от 34 до 170 тыс. грн.
Сумму штрафа в зависимости от характера совершения правонарушения определяет суд.
Напомним, что в Госпродпотребслужбе считают, что в Киеве каждый десятый COVID-сертификат - поддельный.
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