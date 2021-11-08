Загалом минулої доби ворог вісім разів порушив режим тиші. З них - двічі противник застосував зброю забороненого калібру. Стріляли з гранатометів різних систем неподалік Павлополя, Луганського та Пісків. Позиції наших захисників біля Новозванівки та Причепилівки потрапили під обстріл мінометів 120 калібру. Крім цього, поблизу Гнутового та Водяного ворог задіяв безпілотник та здійснив постріли ВОГ-17. Ще один безпілотник був зафіксований на Луганщині - на лінії зіткнення вогню.