Ворог вісім разів порушував режим тиші минулої доби [ Редактировать ]
Загалом минулої доби ворог вісім разів порушив режим тиші. З них - двічі противник застосував зброю забороненого калібру. Стріляли з гранатометів різних систем неподалік Павлополя, Луганського та Пісків. Позиції наших захисників біля Новозванівки та Причепилівки потрапили під обстріл мінометів 120 калібру. Крім цього, поблизу Гнутового та Водяного ворог задіяв безпілотник та здійснив постріли ВОГ-17. Ще один безпілотник був зафіксований на Луганщині - на лінії зіткнення вогню.
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Це вже територія розведення біля пункту пропуску Золоте. Уперше за багато місяців, навіть цей порівняно стабільний напрямок, став мішенню.
Напередодні, також з мінометів - ворог обстріляв КПВВ "Золоте" та пошкодив захисні споруди пункту пропуску.
Ворог атакував з мінометів забороненого калібру. Загалом напередодні найманці дев'ять разів відкривали вогонь по наших позиціях.
Через густий туман зростає небезпека підходу ворожих груп до лінії фронту. Особливо вночі. Але бійці спокійні. Запевняють: усе під контролем.
Але куди від негоди подітися - зараз тут затягнули дрібні, але постійні дощі. Тож до кінця тижня передова перетвориться на суцільне болото.