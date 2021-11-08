Позиції армійців біля Новозванівки та Причепилівки потрапили під обстріл [ Редактировать ]
Також напередодні на сході було поранено двох українських бійців, вони у задовільному стані. Минулої доби ворог 14 разів порушив режим тиші. Чотири рази застосував зброю забороненого калібру.
Позиції армійців біля Новозванівки та Причепилівки потрапили під обстріл мінометів 120 калібру. Крім цього, поблизу Гнутового та Водяного ворог задіяв безпілотник та здійснив постріли ВОГ-17. На Луганщині під час ворожого обстрілу було пошкоджено газогін.
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Це вже територія розведення біля пункту пропуску Золоте. Уперше за багато місяців, навіть цей порівняно стабільний напрямок, став мішенню.
Двічі противник застосував зброю забороненого калібру. Стріляли з гранатометів різних систем неподалік Павлополя, Луганського та Пісків.
Напередодні, також з мінометів - ворог обстріляв КПВВ "Золоте" та пошкодив захисні споруди пункту пропуску.
Ворог атакував з мінометів забороненого калібру. Загалом напередодні найманці дев'ять разів відкривали вогонь по наших позиціях.