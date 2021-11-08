На Луганщині під час ворожого обстрілу було пошкоджено газогін

Також напередодні на сході було поранено двох українських бійців, вони у задовільному стані. Минулої доби ворог 14 разів порушив режим тиші. Чотири рази застосував зброю забороненого калібру.

Позиції армійців біля Новозванівки та Причепилівки потрапили під обстріл мінометів 120 калібру. Крім цього, поблизу Гнутового та Водяного ворог задіяв безпілотник та здійснив постріли ВОГ-17. На Луганщині під час ворожого обстрілу було пошкоджено газогін.