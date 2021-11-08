Такі обстріли тут майже через день

Наш кореспондент Руслан Смєщук побував поблизу лінії розмежування. Яка ситуація там нині - дивіться в наступному матеріалі.

Приход щас буде. (Свист - бабах.) Десь Ближче.

Передові армійські позиції неподалік Катеринівки, що на Луганщині. Навпроти - окупований Первомайськ, звідки й стріляють. А ще поряд - пункт пропуску на непідконтрольну територію - Золоте. Ось так виглядає черговий мінометний обстріл, так би мовити, із "середини".

Такі обстріли тут майже через день. Його фільмували самі вояки.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Сейчас, в последнее время, чаще они стали. И до этого были обстрелы, провод нам перебили, свет. Они активизировались и ПОМки кидают, другую позицию поджигали.

Часто, майже щоразу, таким обстрілам передує поява ворожих дронів-розвідників та коригувальників.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:

Взлетел беспилотник, мы спросили чей? Нам сказали вражеский - и мы начали его сбивать пытаться и начали нас обстреливать 120 минами.

А це вже територія розведення біля пункту пропуску Золоте. Уперше за багато місяців, навіть цей порівняно стабільний напрямок, став мішенню.

Олексій Гаркуша, представник спостережної місії СЦКК:

Було зафіксовано прильоти 19 мін калібру 82 мм. В тому числі були пошкодженні фортифікаційні споруди КПВВ Золоте. Три міни - було зафіксовано влучання в КПВВ.

А це Лопаскине. Невелике селище під непідконтрольним Слов'яносербськом, що на березі Сіверського Дінця, вздовж якого проходить лінія фронту. Останні три роки тут було тихо.

Василь, військовослужбовець збройних сил України:

Так вони з безпілотника фотографували та розвідували інформацію, де знаходиться техніка, де знаходиться особовий склад, де КСП. І також були спроби збросити саморобні вибухові речовини.

Тож тепер тут підсилили позиції та укріплення.