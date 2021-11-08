Війна на Донбасі: ворог веде розвідку за допомогою дронів [ Редактировать ]
Наш кореспондент Руслан Смєщук побував поблизу лінії розмежування. Яка ситуація там нині - дивіться в наступному матеріалі.
Приход щас буде. (Свист - бабах.) Десь Ближче.
Передові армійські позиції неподалік Катеринівки, що на Луганщині. Навпроти - окупований Первомайськ, звідки й стріляють. А ще поряд - пункт пропуску на непідконтрольну територію - Золоте. Ось так виглядає черговий мінометний обстріл, так би мовити, із "середини".
Такі обстріли тут майже через день. Його фільмували самі вояки.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Сейчас, в последнее время, чаще они стали. И до этого были обстрелы, провод нам перебили, свет. Они активизировались и ПОМки кидают, другую позицию поджигали.
Часто, майже щоразу, таким обстрілам передує поява ворожих дронів-розвідників та коригувальників.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Взлетел беспилотник, мы спросили чей? Нам сказали вражеский - и мы начали его сбивать пытаться и начали нас обстреливать 120 минами.
А це вже територія розведення біля пункту пропуску Золоте. Уперше за багато місяців, навіть цей порівняно стабільний напрямок, став мішенню.
Олексій Гаркуша, представник спостережної місії СЦКК:
Було зафіксовано прильоти 19 мін калібру 82 мм. В тому числі були пошкодженні фортифікаційні споруди КПВВ Золоте. Три міни - було зафіксовано влучання в КПВВ.
А це Лопаскине. Невелике селище під непідконтрольним Слов'яносербськом, що на березі Сіверського Дінця, вздовж якого проходить лінія фронту. Останні три роки тут було тихо.
Василь, військовослужбовець збройних сил України:
Так вони з безпілотника фотографували та розвідували інформацію, де знаходиться техніка, де знаходиться особовий склад, де КСП. І також були спроби збросити саморобні вибухові речовини.
Тож тепер тут підсилили позиції та укріплення.
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Напередодні на сході було поранено двох українських бійців, вони у задовільному стані. Минулої доби ворог 14 разів порушив режим тиші.
Це вже територія розведення біля пункту пропуску Золоте. Уперше за багато місяців, навіть цей порівняно стабільний напрямок, став мішенню.
Двічі противник застосував зброю забороненого калібру. Стріляли з гранатометів різних систем неподалік Павлополя, Луганського та Пісків.
Напередодні, також з мінометів - ворог обстріляв КПВВ "Золоте" та пошкодив захисні споруди пункту пропуску.
Ворог атакував з мінометів забороненого калібру. Загалом напередодні найманці дев'ять разів відкривали вогонь по наших позиціях.