В Житомире горе-мать оставила детей в квартире без еды и присмотра (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Житомире ювенальные полицейские районного отдела полиции получили уведомления от работников службы по делам детей о том, что у одной из семей маленькие дети, 8-летний мальчик и 4-летняя девочка, находятся без родительской опеки и проживают в ненадлежащих условиях.
Об этом сообщили в полиции области.
Полицейские сразу же выехали по указанному адресу и обнаружили детей самих в квартире в антисанитарных условиях, без еды, они были сильно напуганы и плакали.
По имеющейся информации, в таком состоянии они были около суток.
Следователь, совместно с работниками службы по делам детей, инспекторы сектора ювенальной превенции изъяли детей из угрожающих условий проживания.
Теперь малыши находятся в больнице. Медики оказывают им необходимую помощь.
Полицейские устанавливают место нахождения их матери — 28-летней житомирянки, которая находится на учетах в социальных службах.
Женщина уже неоднократно попадала в поле зрения полицейских и в этот раз будет нести административную ответственность.
Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске мужчина посреди улицы открыл стрельбу в ходе конфликта. Его оппонент получил огнестрельное ранение груди.
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