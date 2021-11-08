В Житомире ювенальные полицейские районного отдела полиции получили уведомления от работников службы по делам детей о том, что у одной из семей маленькие дети, 8-летний мальчик и 4-летняя девочка, находятся без родительской опеки и проживают в ненадлежащих условиях.

Об этом сообщили в полиции области.

Полицейские сразу же выехали по указанному адресу и обнаружили детей самих в квартире в антисанитарных условиях, без еды, они были сильно напуганы и плакали.

По имеющейся информации, в таком состоянии они были около суток.

Следователь, совместно с работниками службы по делам детей, инспекторы сектора ювенальной превенции изъяли детей из угрожающих условий проживания.

Теперь малыши находятся в больнице. Медики оказывают им необходимую помощь.

Полицейские устанавливают место нахождения их матери — 28-летней житомирянки, которая находится на учетах в социальных службах.

Женщина уже неоднократно попадала в поле зрения полицейских и в этот раз будет нести административную ответственность.

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