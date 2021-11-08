Фото: Россия поставила свои условия для встречи в "нормандском формате" Источник: Pixabay

Франция и Германия предлагали провести "нормандскую встречу" на уровне министров 11 ноября. Но российская сторона отказалась.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, еще 29 октября Москва направила в Киев, Берлин и Париж свое видение того, как мог бы выглядеть проект итогового документа "нормандской встречи", но до сих пор не получила реакцию.

А в конце прошлого месяца министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предложил конкретную дату встречи - 11 ноября.

"Я ему сказал, что мы хотели бы получить реакцию наших коллег на предложения. Тем не менее на днях мы вновь получили совместное послание министров иностранных дел Германии и Франции, где 11 ноября обозначена как чуть ли не безальтернативная дата. Мы направили дополнительные аргументы, чтобы заняться не планированием мероприятий для галочки, и перечислили шаги Киева для торпедирования минских договоренностей", - подчеркнул Лавров.

Ранее мы писали о том, что в апреле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет добавить в нормандскую группу США, Великобританию и Канаду, а также внести коррективы в минский формат.

Во вторник, 20 июля, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что у России "нет принципиальных возражений" по включению США в нормандский формат, однако необходимости в этом нет.

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