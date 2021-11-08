"После перезагрузки Kyiv Post станет больше и лучше" - Аднан Киван [ Редактировать ]
Популярное в Украине англоязычное издание Kyiv Post меняет формат и планирует стать мультимедийным. Процесс перезагрузки издания займет около месяца. Об этом РБК-Украина сообщил владелец издания, бизнесмен Аднан Киван.
По его словам, на это время Kyiv Post временно приостановит свою работу. Для Украины стратегически важно развивать медиа нового формата.
Для этого Kyiv Post усилят команду лучшими журналистами Украины, США, Канады и Европы.
"Мы хотим стать доступными для более широкой аудитории и уже начали расширение штата. Теперь издание будет выходить не только на английском языке, но и на украинском, русском и арабском. В наших планах полное переформатирование Kyiv Post в новую медийную платформу с качественным печатным и видео контентом. Kyiv Post станет больше и лучше", - Аднан Киван.
Напомним, Kyiv Post - еженедельная англоязычная газета, издаваемая в Киеве. Первая и наиболее популярная англоязычная газета Украины.
по теме
В пятницу, 5 ноября, центре Киева, на Европейской площади, полуголые парни запустили фейерверки на проезжей части перед гостиницей "Днепр"
При пожаре в иконописной мастерской Киево-Печерской лавры ничего не сгорело, но корпус необходимо привести в порядок, находящийся рядом храм также не пострадал
В четверг, 4 ноября, в Киево-Печерская Лавре возник пожар
В Запорожской области, в городе Мелитополь, в маршрутке №11 водителю стало плохо во время работы
В среду, 3 ноября, под Верховной Радой Украины собрались люди со всех уголков страны