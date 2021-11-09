Во вторник, 9 ноября, Служба безопасности Украины подтверждает задержание бывшего коменданта "Изоляция". По данным следствия, он принимал непосредственное участие в пытках украинских пленных. Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Задержание провела контрразведка СБУ.

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Предполагается, что именно этот мужчина организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках пленных украинцев.

В отношении бывшего боевика проводятся определенные законодательством процессуальные действия. В частности, относительно его доставки в суд для избрания меры пресечения, а также получения дополнительной информации о его противоправной деятельности.

Его задержали по делу, открытому по четырем статьям:

торговля людьми,

создание террористической группы или организации,

незаконных вооруженных форматирований,

нарушение законов и обычаев войны.

Ранее мы писали о том, что 20 мая полиция задержала самых влиятельных в Украине воров в законе "Умку" (Сергей Олийник) и "Лашу Свана" (Лаша Джачвлиани). Во время обыска у них нашли более $3,2 млн "общака".

В пятницу, 21 мая, в Украине вступило в действие решение СНБО, которым вводятся санкции в отношении 557 "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов. Уже 6 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "в Украине больше нет воров в законе".

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