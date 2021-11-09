Задержание коменданта донецкой "Изоляции": в СБУ сделали заявление [ Редактировать ]
Во вторник, 9 ноября, Служба безопасности Украины подтверждает задержание бывшего коменданта "Изоляция". По данным следствия, он принимал непосредственное участие в пытках украинских пленных. Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
Задержание провела контрразведка СБУ.
Предполагается, что именно этот мужчина организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках пленных украинцев.
В отношении бывшего боевика проводятся определенные законодательством процессуальные действия. В частности, относительно его доставки в суд для избрания меры пресечения, а также получения дополнительной информации о его противоправной деятельности.
Его задержали по делу, открытому по четырем статьям:
- торговля людьми,
- создание террористической группы или организации,
- незаконных вооруженных форматирований,
- нарушение законов и обычаев войны.
Ранее мы писали о том, что 20 мая полиция задержала самых влиятельных в Украине воров в законе "Умку" (Сергей Олийник) и "Лашу Свана" (Лаша Джачвлиани). Во время обыска у них нашли более $3,2 млн "общака".
В пятницу, 21 мая, в Украине вступило в действие решение СНБО, которым вводятся санкции в отношении 557 "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов. Уже 6 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "в Украине больше нет воров в законе".
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