Во вторник, 9 ноября, было принято решение расширить "красную" зону карантина. Об этом сообщается Telegram-канал министра Кабинета министров Олега Немчинова.

С 12 ноября в нее войдет Черкасская область.

По решению комиссии, Черкасская область переходит в "красную" зону.

В "красной" зоне находятся 17 регионов:

Киев,

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ривненская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская,

Волынская.

Какие ограничения в "красной" зоне?

В "красной" зоне карантина запрещена работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, фитнес-центров, бассейнов и спортзалов, а также проведение массовых мероприятий.

В то же время в областях "красной" зоны запрещается очное обучение в учебных заведениях, кроме детсадов и 1-4 классов.

Однако эти ограничения не действуют при условии, что 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы от коронавируса или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Кроме того, Кабинет министров Украины внес изменение в "карантинное" постановление, согласно которым ответственность за наличие документа о вакцинации или отрицательном тесте на COVID-19 в межрегиональных автобусах возлагается на пассажиров.

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