"Красную" зону карантина расширили [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
Во вторник, 9 ноября, было принято решение расширить "красную" зону карантина. Об этом сообщается Telegram-канал министра Кабинета министров Олега Немчинова.
С 12 ноября в нее войдет Черкасская область.
По решению комиссии, Черкасская область переходит в "красную" зону.
В "красной" зоне находятся 17 регионов:
- Киев,
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ривненская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская,
- Волынская.
Какие ограничения в "красной" зоне?
- В "красной" зоне карантина запрещена работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, фитнес-центров, бассейнов и спортзалов, а также проведение массовых мероприятий.
- В то же время в областях "красной" зоны запрещается очное обучение в учебных заведениях, кроме детсадов и 1-4 классов.
Однако эти ограничения не действуют при условии, что 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы от коронавируса или имеют отрицательный ПЦР-тест.
Кроме того, Кабинет министров Украины внес изменение в "карантинное" постановление, согласно которым ответственность за наличие документа о вакцинации или отрицательном тесте на COVID-19 в межрегиональных автобусах возлагается на пассажиров.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Во вторник, 9 ноября, народные депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, которым предлагается выделить 3 млрд гривен помощи
По состоянию на вторник, 9 ноября, в Украине сократили "желтую" зону карантина
По состоянию на понедельник, 8 ноября, в "красной" зоне эпидемической опасности находятся 17 областей Украины
У регіоні перевищені ознаки епідемічної небезпеки за двома показниками - кількістю госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 і підозрою на неї.
Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям отправила Волынскую область в "красную" зону