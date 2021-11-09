Литовский Сейм поддержал правительственное предложение ввести режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью. Решение вступит в силу завтра, 10 ноября. Об этом сообщает lrt.

По словам спикера Сейма Виктории Чмилите-Нильсен, ранее уже предпринимались меры для предотвращения угрозы массового наплыва мигрантов, но этих инструментов было недостаточно.

Согласно законопроекту, чрезвычайное положение вступит в силу 10 ноября и продлится в течение месяца. На вопрос о том, достаточно ли этого срока, премьер Ингрида Шимоните ответила, что до этого в Литве никогда не вводилось чрезвычайное положение.

Она также подчеркнула, что режим чрезвычайного положения допускает ограничение прав, но только тех людей, которые нелегально попали в Литву.

Читайте также, на белорусско-польской границе собрались сотни беженцев. Они прибыли у переходу Брузги-Кузница и готовы к штурму, в одном из видеороликов можно увидеть, как группа из нескольких сотен человек с рюкзаками, палатками и ковриками направляется к этому проходу.

Кроме того, в Министерстве внутренних дел Литвы заявили об отправке военных к польско-белорусской границе. Это связано со стремительным потоком мигрантов со стороны Беларуси. В МВД Литвы отказываются называть количество солдат, которые будут перемещены к границам.

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