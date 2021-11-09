На польско-беларускую границу приехали премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, а также министр обороны страны Мариуш Блащак. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны на странице в Twitter.

Чиновники приехали на пункт пропуска Кузница, возле которого беженцы устроили лагерь. Порядок на границе охраняют несколько силовых структур.

Сегодня премьер-министр Моравецкий и министр Блащак встретились в Кузнице... с представителями Стражи пограничной, полицейскими и солдатами Войска польского, которые совместно охраняют безопасность Польши на границе с Беларусью.

Читайте также, на белорусско-польской границе собрались сотни беженцев. Они прибыли у переходу Брузги-Кузница и готовы к штурму, в одном из видеороликов можно увидеть, как группа из нескольких сотен человек с рюкзаками, палатками и ковриками направляется к этому проходу.

Кроме того, в Министерстве внутренних дел Литвы заявили об отправке военных к польско-белорусской границе. Это связано со стремительным потоком мигрантов со стороны Беларуси. В МВД Литвы отказываются называть количество солдат, которые будут перемещены к границам.

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