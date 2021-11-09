В Камеруне зафиксировали вспышку холеры. За две недели от инфекции умерли по меньшей мере пять человек. Об этом сообщает управление ООН по координации гуманитарных вопросов в Камеруне (OCHA Cameroon).

По данным организации вспышка холеры зафиксирована на юго-западе Камеруна. Больше всего пострадал район Бумуссо. За последние две недели заболевание диагностировали у 35 человек. Жертвами инфекции стали 5 заразившихся.

Власти страны опасаются начала эпидемии холеры, поскольку практически все медицинские работники и средства брошены на борьбу с коронавирусом.

В OCHA напомнили, что эпидемия холеры возникает в условиях отсутствия безопасности и гуманитарного кризиса, когда население регулярно перемещается в места, где ограничен доступ к чистой питьевой воде и трудно соблюдать правила личной гигиены.

Читайте также, иммунизация от коронавирусной инфекции спасает до 10 жизней украинцев в час. Препараты помогут преодолеть пандемию, а каждые 6 минут спасается одна человеческая жизнь благодаря иммунизации, основной особенностью болезни является то, что 93% госпитализированных не вакцинированы от этой болезни.

Кроме того, у людей могут быть осложнения от коронавируса, которые длятся годами. Такие последствия возможны даже при легкой форме коронавируса. Часто даже те, кто переболел легкой форме, жалуются на то, что после выздоровления у них остается проблема с фокусировкой внимания, внимательностью и памятью.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.