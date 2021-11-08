В индийском штате Уттар-Прадеш произошла вспышка опасной болезни. В городе Канпур уже зарегистрировано 89 случаев заражения вирусом Зика, который переносят комары. Об этом сообщает India Today.

Первый случай заражение зарегистрировали в городе Каннаудж у 45-летнего мужчины из села Касамау.

У большинства пациентов болезнь протекает бессимптомно.

Среди инфицированных много молодых людей .

. На данный выявлено 19 зараженных пациентов в возрасте от 4 до 20 лет.

Министр здравоохранения Джай Пратап Сингх рассказал о том, что властями были предприняты быстрые действия для остановки распространения вируса Зика.

По его словам, вспышка болезни началась с лагеря авиабазы Канпур Чакери. Все люди, которые контактировали с первым инфицированным, заразились вирусом Зика.

Департамент здравоохранения находится в боевой готовности и принимаются необходимые меры по ограничению вируса в пораженном регионе.

Вирус Зика распространяется через комаров. Этот вирус вызывается укусом комара вида Aedes aegypti. В феврале 2016 года ВОЗ признала эту болезнь такой, которая может оказывать серьезное влияние на здоровье населения и может быстро распространяться в международных масштабах.

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Кроме того, у людей могут быть осложнения от коронавируса, которые длятся годами. Такие последствия возможны даже при легкой форме коронавируса. Часто даже те, кто переболел легкой форме, жалуются на то, что после выздоровления у них остается проблема с фокусировкой внимания, внимательностью и памятью.

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