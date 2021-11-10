На сході країни ворог з мінометів сьогодні обстрілював Причепилівку на Донеччині. Втрат серед військових немає. Два порушення режиму тиші було на фронті минулої доби. Неподалік Новоолексіївки ворог атакував із великокаліберних кулеметів і гранатометів, а біля Опитного - зі стрілецької зброї. На ворожі провокації наші військові відкривали вогонь у відповідь. Втрат не було. Українська розвідка зафіксувала на Донеччині шість установок ГРАД - неподалік лінії розмежування.

Не припиняє ворог обстрілювати і цивільні об'єкти. Напередодні минулося без людських втрат, а от житлові будинки та інфраструктуру - зачепило добряче. У Світличному, що на Луганщині, сотні місцевих залишилися без води й світла. Наслідки ворожого обстрілу бачив наш Ігор Левенок.

Только кришу сейчас новую сделали и все вы видите? Денег нет, ничего нет, мы ж на ту сторону подаем воду…

Чому і навіщо ворог нищить об'єкти критичної інфраструктури? Відповісти на це питання не можуть ані військові, ані мирні люди. Це - територія і споруди Попаснянського водоканалу. Його філія розташована в селищі Світличному, неподалік від лінії розмежування. Вороги вдарили сюди зі ствольної артилерії.

Сергій Холод, начальник департаменту КП "Попаснянський водоканал":

Стреляют постоянно в одно и тоже место, никакой ошибки, координаты видно есть и туда они будь-здоров и давай…

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

Это все было расчитано на мирное население, потому что стреляли стодвадцатым калибром. Оно просто в уме не укладывается почему все так произошло? Вся задача их была нанести побольше урона для населенного пункта.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені будівлі й техніка. Перебиті лінії електроживлення. Люди нарахували зо півтора десятка снарядів, що вибухнули на території підприємства. Зруйновано приміщення хіміко-бактеріологічної лабораторії, в якій перевіряли якість води.

Анна Старовойтенко, інженер хіміко-бактеріологічної лабораторії:

Ужас, это то, что ми увидели. У нас уже такое было в пятнадцатом году. Потом не было таких обстрелов и вот опять. Каждый раз страдает наша лаборатория, потому что у нас уже два раза выпадали рамы, выпадали стекла. Все это ставили по-новой, крышу нам поменяли. Ну и вот опять.

Вот огромнейшая дыра, обвалилась плита, побило технику, попобило стекла. В двух машинах, которые были, стекла повылетали…

Ворожий обстріл трапився посеред дня. Тож п'ятеро співробітників, які були на роботі вбереглися дивом.

Сергій Холод, начальник департаменту КП "Попаснянський водоканал":

Оно ж когда такое случается, то вы же не поймете куда даже бежать. Вы представляете сколько прилетов было вот даже сюда? Семь!

Працівники водоканалу кажуть здоровим глуздом логіку ворога не осягнути. Він нищить об'єкт, який забезпечує водою в тому числі й тимчасово окуповану територію. Українська сторона у тристоронній контактній групі закликала місію ОБСЄ відреагувати на злочин, який може призвести до гуманітарної катастрофи в цьому регіоні.