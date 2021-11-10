В Индии заметили "клубничного" леопарда - самого редкого хищника в мире (фото) [ Редактировать ]
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В Индии впервые заметили редчайший вид "розового" леопарда, которого также называют "клубничным". Об этом сообщает газета The Times of India.
В индийском северо-западном штате Раджастхан зоозащитнику и фотографу Хиташу Мотвани удалось поймать в объектив камеры "розового" леопарда, который считается самым редким из известных хищников в мире. Фотографию удалось сделать в регионе Ранакпур в горах Аравали.
Леопарды, обитающие в Индии, имеют классический окрас шерсти - коричневатый с черными пятнами. У редкого вида "розового" леопарда пятна имеют красноватый или розоватый оттенок.
К необычному окрасу приводит генетическая мутация эритризм, вследствие которой на кожных покровах появляется избыток красного пигмента.
"Клубничного" леопарда впервые идентифицировали как вид в 2012 году, когда его заметили в Южной Африке недалеко от границы с Ботсваной. С тех пор любителям дикой природы удалось запечатлеть редкого хищника на фото лишь однажды - в 2019 году в ЮАР.
Ранее "Подробюности" писали о том, что в Германии леопард изувечил модель во время фотосессии.
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