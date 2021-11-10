Энергетика и миграционный кризис: что рассматривали в ходе заседания СНБО [ Редактировать ]
Источник: СНБО
В среду, 10 ноября, в ходе заседания СНБО был рассмотрен ряд вопросов. Об этом сообщил глава Совбеза Алексей Данилов.
Так, СНБО рассмотрел вопрос беженцев, которые находятся на границе Беларуси с Польшей и Литвой.
Алгоритм действий будет адекватным в соответствии с нашим законодательством, сил и средств будет более, чем достаточно. Как раз этот вопрос мы проговаривали.
Это был первый вопрос, рассматривавшийся на СНБО в среду.
У нас произошли предварительные встречи с нашими разведчиками, нашими силовиками. Мы получили информацию. Вчера был доклад сделан президенту и после этого президент принял решение именно сегодня провести заседание, этот вопрос был номер один.
Также Данилов допустил использование силы теробороны.
Все, что необходимо, будет задействовано.
Также на заседании обсуждалась ситуация в энергетике.
В случае необходимости, если будет продолжаться складывающаяся ситуация, мы не исключаем использования Российской Федерацией "энергетического терроризма" в отношении Украины, будут приняты соответствующие решения, быстро и жестко в интересах нашей страны.
Кроме того, обсуждались вопросы по контрабандистам, "ворам в законе" и о процессе деолигархизации.
Также мы писали о том, что лидеры Европейского союза приняли решение ввести новые санкции против Беларуси. Кроме того, мы писали о том, Евросоюз расширил санкции против России.
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