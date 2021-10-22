Евросоюз введет новые санкции против Беларуси [ Редактировать ]
Лидеры Европейского союза приняли решение ввести новые санкции против Беларуси. В частности, из-за увеличения нелегальной миграции. Об этом сообщается в Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.
Лидеры ЕС приняли выводы Еврокомиссии по Беларуси:ЕС продолжит противодействие продолжающейся гибридной атаке, начатой режимом Беларуси, в том числе путем принятия дальнейших ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц, в соответствии со своим постепенным подходом, в срочном порядке.
Ранее Кулеба сообщил, что ждет прорывных решений на октябрьском саммите Украина-ЕС.
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