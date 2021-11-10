СНБО утвердил новые санкции: кто в списках [ Редактировать ]
В среду, 10 ноября, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил новые санкции. Об этом в ходе брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
В частности, санкции направлены против лиц, связанных с открытием так называемого представительства Никарагуа в оккупированном Крыму.
Следующий вопрос - вопрос применения персональных санкций в отношении тех людей, которые открыли представительство Никарагуа в Крыму.
Также мы писали о том, что лидеры Европейского союза приняли решение ввести новые санкции против Беларуси. Кроме того, мы писали о том, Евросоюз расширил санкции против России.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В среду, 10 ноября, в ходе заседания СНБО был рассмотрен ряд вопросов
Фракция "Слуга народа" планирует сменить руководителей еще двух министерств
Законопроект №5600 позволит власти обложить дополнительными налогами украинцев и тем самым увеличить поступления в бюджет не за счет развития экономики, а за счет простых граждан
Определение непосильного залога - "прогрессивная" практика в работе ВАКСа, - глава Союза адвокатов Ламах об "одесском деле"
В среду, 3 ноября, Верховная Рада Украины уволила ряд министров