В среду, 10 ноября, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил новые санкции. Об этом в ходе брифинга сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В частности, санкции направлены против лиц, связанных с открытием так называемого представительства Никарагуа в оккупированном Крыму.

Следующий вопрос - вопрос применения персональных санкций в отношении тех людей, которые открыли представительство Никарагуа в Крыму.

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