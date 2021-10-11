В понедельник, 11 октября, Европейский союз расширил санкции против России за оккупацию украинского Крыма. Об этом сообщается на сайте Совета Европы.

В санкционный список вошли восемь человек, которые работают на российский оккупационный режим, активно поддерживают действия и реализация политики, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

В список вошли сотрудники правоохранительных органов - судьи, прокуроры и сотрудники служб безопасности, ответственные за соблюдение российского законодательства в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе.

Эти люди принимали предвзятые решения по политически мотивированным делам, преследовали или подавляли противников незаконной аннексии Крыма и Севастополя.

Таким образом санкции ЕС за нарушение территориальной целостности Украины теперь распространяются в общей сложности на 185 физических и 48 юридических лиц. Они заключаются в заморозке активов и запрете на въезд в Евросоюз.

Кто попал в список

Михаил Белоусов - судья Киевского районного суда Симферополя;

Андрей Долгополов - председатель Киевского районного суда Симферополя;

Евгений Колпиков - прокурор военной прокуратуры Южного военного округа РФ в Ростове-на-Дону;

Магомед Магомедов - следователь Управления Следственного комитета России в Крыму и Севастополе;

Леонид Михайлюк - глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Крыму и Севастополе;

Виктор Можелянский - замглавы Центрального районного суда Симферополя и бывший судья Киевского районного суда Симферополя;

Галина Редько - судья "Верховного суда Республики Крым";

Владимир Терентьев - начальник Главного следственного управления Следкома РФ по Крыму и Севастополю.

Ранее Кулеба сообщил, что ждет прорывных решений на октябрьском саммите Украина-ЕС.

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