Евросоюз расширил санкции против России [ Редактировать ]
В понедельник, 11 октября, Европейский союз расширил санкции против России за оккупацию украинского Крыма. Об этом сообщается на сайте Совета Европы.
В санкционный список вошли восемь человек, которые работают на российский оккупационный режим, активно поддерживают действия и реализация политики, которая подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
В список вошли сотрудники правоохранительных органов - судьи, прокуроры и сотрудники служб безопасности, ответственные за соблюдение российского законодательства в незаконно аннексированных Крыму и Севастополе.
Эти люди принимали предвзятые решения по политически мотивированным делам, преследовали или подавляли противников незаконной аннексии Крыма и Севастополя.
Таким образом санкции ЕС за нарушение территориальной целостности Украины теперь распространяются в общей сложности на 185 физических и 48 юридических лиц. Они заключаются в заморозке активов и запрете на въезд в Евросоюз.
Кто попал в список
- Михаил Белоусов - судья Киевского районного суда Симферополя;
- Андрей Долгополов - председатель Киевского районного суда Симферополя;
- Евгений Колпиков - прокурор военной прокуратуры Южного военного округа РФ в Ростове-на-Дону;
- Магомед Магомедов - следователь Управления Следственного комитета России в Крыму и Севастополе;
- Леонид Михайлюк - глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Крыму и Севастополе;
- Виктор Можелянский - замглавы Центрального районного суда Симферополя и бывший судья Киевского районного суда Симферополя;
- Галина Редько - судья "Верховного суда Республики Крым";
- Владимир Терентьев - начальник Главного следственного управления Следкома РФ по Крыму и Севастополю.
Ранее Кулеба сообщил, что ждет прорывных решений на октябрьском саммите Украина-ЕС.
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