Задержанного 9 ноября коменданта тюрьмы "Изоляция" Дениса Куликовского отправили в СИЗО. Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Он будет находиться под стражей в течение двух месяцев.

По словам Дегтяренко, согласно решению Приморского районного суда Мариуполя, Куликовского отправили в СИЗО сроком на два месяца.

Приморский районный суд Мариуполя только что выбрал Куликовскому Д.П. меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, без права залога.

Как отметил Дехтяренко, после задержания бывшего боевика "ДНР", который возглавлял тюрьму "Изоляция", мужчине было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, в соответствии с:

ст. 149 КК Украины (торговля людьми);

ст. 258-3 КК Украины (создание террористической группы или террористической организации);

ст. 260 КК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);

ст. 438 КК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Куликовского будут удерживать в следственном изоляторе СБУ, находящемся в Киеве.

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