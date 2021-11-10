Задержанного коменданта "Изоляции" отправили в СИЗО [ Редактировать ]
Задержанного 9 ноября коменданта тюрьмы "Изоляция" Дениса Куликовского отправили в СИЗО. Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
Он будет находиться под стражей в течение двух месяцев.
По словам Дегтяренко, согласно решению Приморского районного суда Мариуполя, Куликовского отправили в СИЗО сроком на два месяца.
Приморский районный суд Мариуполя только что выбрал Куликовскому Д.П. меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, без права залога.
Как отметил Дехтяренко, после задержания бывшего боевика "ДНР", который возглавлял тюрьму "Изоляция", мужчине было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, в соответствии с:
- ст. 149 КК Украины (торговля людьми);
- ст. 258-3 КК Украины (создание террористической группы или террористической организации);
- ст. 260 КК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);
- ст. 438 КК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Куликовского будут удерживать в следственном изоляторе СБУ, находящемся в Киеве.
Ранее мы писали о том, что 20 мая полиция задержала самых влиятельных в Украине воров в законе "Умку" (Сергей Олийник) и "Лашу Свана" (Лаша Джачвлиани). Во время обыска у них нашли более $3,2 млн "общака".
В пятницу, 21 мая, в Украине вступило в действие решение СНБО, которым вводятся санкции в отношении 557 "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов. Уже 6 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "в Украине больше нет воров в законе".
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