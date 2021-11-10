МВД усилит границу с Беларусью [ Редактировать ]
Источник: Українська правда
В среду, 10 ноября, глава МВД Денис Монастырский по итогам заседания СНБО сообщил о том, что украинские правоохранители в рамках подготовки к возможному миграционному кризису на границе с Беларусью усиливают ее охрану.
Мы готовимся к сценариям, подобным тем, которые происходят сегодня на польско-белорусской границе.
По его словам, на СНБО решили увеличить количество пограничников на границе и определили наиболее вероятные участки для массового скопления мигрантов.
Также будут осуществлены усиления охраны государственной границы силами Нацгвардии и Нацполиции... В ближайшее время, подразделения теробороны также будут привлечены в приграничных областях..., чтобы быть готовыми к любым возможным сценариям в случае попадания незаконных мигрантов из африканских стран, которые находятся на территории Беларуси и искусственно передвигаются сегодня до польской границы, но мы не исключаем, что такой сценарий возможен и в отношении украинской границы.
Министр заверил, что в случае наплыва мигрантов Украина будет реагировать в рамках закона.
Читайте также, на белорусско-польской границе собрались сотни беженцев. Они прибыли у переходу Брузги-Кузница и готовы к штурму, в одном из видеороликов можно увидеть, как группа из нескольких сотен человек с рюкзаками, палатками и ковриками направляется к этому проходу.
Кроме того, в Министерстве внутренних дел Литвы заявили об отправке военных к польско-белорусской границе. Это связано со стремительным потоком мигрантов со стороны Беларуси. В МВД Литвы отказываются называть количество солдат, которые будут перемещены к границам.
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