Из-за мигрантов на границе Польши и Беларуси польская сторона может полностью ее закрыть. На сегодня рассматривается данный сценарий.

Об этом сообщает официальный представитель правительства Петр Мюллер для Wirtualna Polska.

По его словам, правительство Польши учитывает возможность полного закрытия границы с Беларусью.

"Мы направляем белорусским властям информацию о том, что такая угроза существует, если белорусские власти не прекратят свою деятельность", - отметил Мюллер.

Он также добавил, что пока реакции с белорусской стороны не было.

Читайте также, на белорусско-польской границе собрались сотни беженцев. Они прибыли у переходу Брузги-Кузница и готовы к штурму, в одном из видеороликов можно увидеть, как группа из нескольких сотен человек с рюкзаками, палатками и ковриками направляется к этому проходу.

Кроме того, в Министерстве внутренних дел Литвы заявили об отправке военных к польско-белорусской границе. Это связано со стремительным потоком мигрантов со стороны Беларуси. В МВД Литвы отказываются называть количество солдат, которые будут перемещены к границам.

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