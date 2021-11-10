В среду, 10 ноября, в Японии, у побережья японского острова Мияко произошло сильное землетрясение. Его магнитуда составила 6,6 баллов по шкале Рихтера. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.

По ее данным, эпицентр находился в 184 километрах к юго-востоку от города Хирара (население около 34 тысячи человек), который находится на острове Мияко.

Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала. Отметим, что угрозу цунами не объявляли.

Читайте также, в Закарпатской области зафиксировали землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 3,1 балла, источник подземных толчков находился на территории города Виноградов на глубине 7 км, по соответствующей классификации, он относится к еле ощутимым.

Кроме того, в Закарпатской области, произошло землетрясение. Информация из населенных пунктов не поступала, координаты эпицентра - широта 48.11 гр., долгота 22.62 гр. Глубина гипоцентра 0.5 +-1.4 км, вследствие землетрясения никто не пострадал.

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