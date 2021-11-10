Напрямки, які можуть обрати мігранти, уже визначені – Євген Єнін [ Редактировать ]
Узагалі ми маємо тисячу кілометрів спільного із Білоруссю кордону, який тягнеться територією п'яти областей. І ця межа пролягає переважно через ліси. Як заявив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, імовірні напрямки, які можуть обрати мігранти, уже визначені. Там - посилюють захист. І готуються до можливих провокацій. Але поки що - все спокійно.
Юрій Шахрайчук, начальник пресслужби 9-ого прикордонного загону:
Державний кордон цілодобово патрулюють наряди зі службовими собаками, прикордонна авіація, ведеться спостереження з постів спостереження, а на водних ділянках застосовуються катери Держприкордонслужби. Наразі нами не спостерігається скупчення людей в цивільному одязі, яких можна було б розцінювати як нелегальних мігрантів.
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