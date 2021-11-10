В Одессе заминировали аэропорт [ Редактировать ]
В среду, 10 ноября, в Одессе неизвестные сообщили об угрозе взрыва в международном аэропорту. Об этом сообщает полиция Одесской области.
На данный момент правоохранители проверяют эту информацию.
В полицию поступило сообщение об угрозе взрыва в Международном аэропорту "Одесса.
Также отмечается, что для проверки информации о минировании в одесский аэропорт направлены оперативные группы, взрывотехники и кинологи.
Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали аэропорт и ряд медучреждений. Для проверки этой информации на место происшествия выехали полицейские и представители профильных служб.
Также мы писали о том, что в Киеве "заминировали" правительственный квартал.
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