В среду, 10 ноября, в Одессе неизвестные сообщили об угрозе взрыва в международном аэропорту. Об этом сообщает полиция Одесской области.

На данный момент правоохранители проверяют эту информацию.

В полицию поступило сообщение об угрозе взрыва в Международном аэропорту "Одесса.

Также отмечается, что для проверки информации о минировании в одесский аэропорт направлены оперативные группы, взрывотехники и кинологи.

Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали аэропорт и ряд медучреждений. Для проверки этой информации на место происшествия выехали полицейские и представители профильных служб.

Также мы писали о том, что в Киеве "заминировали" правительственный квартал.

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