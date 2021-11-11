Три порушення режиму тиші зафіксували на фронті минулої доби [ Редактировать ]
Три порушення режиму тиші було на фронті минулої доби. Поблизу Причепилівки ворог стріляв із мінометів 82 калібру. А неподалік Катеринівки - вів вогонь із великокаліберних кулеметів. У напрямку Широкиного противник використовував гранатомети різних систем та палив зі стрілецької зброї. На провокацію українські захисники були змушені відповісти вогнем.
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У напрямку Широкиного, Новотошківського та Золотого-4 противник застосував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
А тут ще й іронія долі. Вороги хотіли підпалити поле димовою шашкою, аби вогонь перекинувся на українські позиції. Але сталося навпаки. Зайнялися укріплення неприятеля.
Неподалік Новоолексіївки ворог атакував із великокаліберних кулеметів і гранатометів, а біля Опитного - зі стрілецької зброї.
Напередодні минулося без людських втрат, а от житлові будинки та інфраструктуру - зачепило добряче. У Світличному, що на Луганщині, сотні місцевих залишилися без води та світла.
Ворог гатив із двох напрямків. Били із заборонених артустановок "Нона". Дерева скрізь посічені осколками. Цю ділянку фронту українські солдати утримують фактично у напівоточенні.