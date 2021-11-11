В Украине взлетели цены на мясо и сало [ Редактировать ]
Источник: УНИАН
В Украине резко взлетела цена на популярный продукт. Такой космической цены на свинину и сало давно не наблюдалось.
За последнее время цена на сало поднялась на целых 40 гривен и сейчас оно стоит от 185 гривен за килограмм. В сентябре этот продукт стоил 145 гривен.
Подорожание наблюдалось еще в начале осени, цена сала стремительно выросла на 20 гривен. Дальше цена продолжала расти.
Средняя цена домашнего сала ниже – 134 гривны за килограмм. По мнению экспертов, вскоре цена может упасть.
За последнее полугодие в Украине повысились цены на мясо в магазинах и на рынках, и подорожание объясняют ростом расходов на производство, а также потребительской инфляцией.
Как ранее сообщали, стоимость мяса и рыбы в этом году значительно выросла, если сравнивать с прошлым. Это привело к снижению ее потребления на внутреннем рынке страны.
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