Европейский регулятор по лекарственным средствам сообщил о новом побочном эффекте от вакцины от коронавируса Johnson & Johnson. Об этом сообщает Reuters.

Так одним из побочных эффектов вакцины Johnson & Johnson является редкий тип воспаления позвоночника.

Он также оценил сообщения о синдроме капиллярной утечки после прививки инъекцией Moderna.

Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что пока недостаточно доказательств возможной связи между редкими случаями мультисистемного воспалительного синдрома с вакцинами мРНК, включая прививку Moderna.

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Кроме того, у вакцин Pfizer и Moderna проверяют возможные новые побочные эффекты. Проверки проходят в Европейском союзе. Причиной такому исследованию стало то, что несколько людей пожаловались на три новых побочных эффекта, которые у них появились после прививки этими вакцинами.

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