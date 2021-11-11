От вакцины Johnson & Johnson новый побочный эффект [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Европейский регулятор по лекарственным средствам сообщил о новом побочном эффекте от вакцины от коронавируса Johnson & Johnson. Об этом сообщает Reuters.
Так одним из побочных эффектов вакцины Johnson & Johnson является редкий тип воспаления позвоночника.
Он также оценил сообщения о синдроме капиллярной утечки после прививки инъекцией Moderna.
Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что пока недостаточно доказательств возможной связи между редкими случаями мультисистемного воспалительного синдрома с вакцинами мРНК, включая прививку Moderna.
Читайте также, на территории Соединенных Штатов Америки проверяют информацию о том, что после вакцинации препаратом от коронавируса компании Moderna у молодых людей начал появляться новый возможный побочный эффект в виде редкого заболевания сердца.
Кроме того, у вакцин Pfizer и Moderna проверяют возможные новые побочные эффекты. Проверки проходят в Европейском союзе. Причиной такому исследованию стало то, что несколько людей пожаловались на три новых побочных эффекта, которые у них появились после прививки этими вакцинами.
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