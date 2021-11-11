Кнопка "не нравится" последнее часто злоупотреблялась ботами для "накрутки" плохих оценок Источник: Unsplash

На этой неделе в Google объявили, что на YouTube вводятся новые правила. Кнопка "не нравится" на YouTube больше не будет показывать счетчик "дизлайков". По мнению поискового гиганта, кнопка последнее время часто злоупотреблялась ботами для "накрутки" плохих оценок видеороликам, которые не всегда были плохими.

Увидеть количество "дизлайков" сможет только автор самого видео, а для общества этот счетчик будет скрыт. При этом пользователи по-прежнему смогут нажимать кнопку "Не нравится". Изменение распространяется на все платформы.

Таким образом, создатели контента по-прежнему могут использовать данные, помимо других показателей в YouTube Studio, для оценки эффективности своего канала.

Уже много лет YouTube пытается найти способ справиться с проблемой целевых кампаний преследования и намеренного снижения рейтингу видеороликов.

На YouTube будут показываться только лайки

Поэтому в марте YouTube провел эксперимент с тем, чтобы сделать подсчет "дизлайков" невидимым для пользователей. Тогда результаты эксперимента признали успешным, поэтому спустя полгода видеохостинг официально внедряет изменения для всех пользователей.

Стоит отметить, что пользователи YouTube поставили огромное количество негативных оценок ролику о скрытии количества дизлайков на видеохостинге.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как YouTube собирался полностью переделать приложение для смартфонов.