Видеохостинг YouTube собирается круто изменить дизайн своего приложения за счет снятия счетчика дизлайков, который так нервирует большинство блогеров и людей, которые делают видеоролики для хостинга.Об этом свообщила пресс-служба компании в Twitter.

Многие пользователи подавали жалобы руководству YouTube за неоправданное количество дизлайков под своими видеороликами.

В ответ на запросы авторов мы тестируем несколько новых дизайнов, которые не отражают общедоступный счетчик дизлайков.

Отмечается, что при этом, производители контента, как и раньше, смогут видеть точное количество оценок в виде лайков и дизлайков в своей, закрытой от чужих глаз, YouTube Studio. При этом другие пользователи все равно могут ставить лайки и дизлайки.

Читайте также, американская технологическая корпорация Google с июня 2021 года может начать удерживать подоходный налог от доходов YouTube-блогеров. Размер налоговой ставки варьируется от 0 до 30% в зависимости от того, есть ли между странами соглашение об исключении двойного налогообложения.

Кроме того, видеосервис YouTube обновил приложение для мобильных устройств и добавил новые функции, в том числе новые способы управления плеером. Теперь, чтобы войти в полноэкранный режим, достаточно провести пальцем вверх, и вниз, чтобы выйти из него.

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