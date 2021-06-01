Запрет на идентификацию людей и реклама во всех видео: YouTube ввел новые правила [ Редактировать ]
Популярный видеохостинг YouTube с 1 июня меняет политику конфиденциальности. В частности, вводится запрет на сбор информации, которая может быть использована для идентификации личности.
Об этом говорится в заявлении компании.
Так, YouTube объявил о действии ряда нововведений:
- запрещается собирать любую информацию, которая может быть использована для идентификации личности, например, имена пользователей;
- рекламу будут вставлять во все видео;
- вводятся налоги для иностранных видеоблогеров;
- будут облагаться налогом доходы, полученные через функцию "Спонсорство", YouTube Premium и cуперчат.
Ранее сообщалось, что Google введет налог для YouTube-блогеров.
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