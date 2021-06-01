Популярный видеохостинг YouTube с 1 июня меняет политику конфиденциальности. В частности, вводится запрет на сбор информации, которая может быть использована для идентификации личности.

Об этом говорится в заявлении компании.

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Так, YouTube объявил о действии ряда нововведений:

- запрещается собирать любую информацию, которая может быть использована для идентификации личности, например, имена пользователей;

- рекламу будут вставлять во все видео;

- вводятся налоги для иностранных видеоблогеров;

- будут облагаться налогом доходы, полученные через функцию "Спонсорство", YouTube Premium и cуперчат.

Ранее сообщалось, что Google введет налог для YouTube-блогеров.

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