Сейм Латвии окончательно утвердил поправки в законы о собраниях и шествиях, а также безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий, которые запрещают использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий. Об этом сообщает Delfi.

Запрет дополняет уже существующие ограничения на символику СССР и нацистской Германии. Нынешние поправки обсуждались в латвийском парламенте в течение двух лет. Чтобы они вступили в силу, их должен утвердить президент.

Георгиевские ленты нельзя использовать во время публичных мероприятий - развлекательных, праздничных, собраний, шествий, пикетов - с целью прославления тоталитарных режимов или оправдания совершенных ими преступлений.

В образовательных, научных или художественных целях носить георгиевские ленты допускается.

В Украине публичное ношение георгиевской ленты, ставшей символом сепаратизма, запрещено с июня 2017 года. Это наказывается штрафом от 850 до 2,5 тыс. грн.

Напомним, что в прошлом месяце в Латвии закрыли русскоязычный "Первый балтийский канал".