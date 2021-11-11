В Латвии запретили георгиевские ленты [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Сейм Латвии окончательно утвердил поправки в законы о собраниях и шествиях, а также безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий, которые запрещают использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий. Об этом сообщает Delfi.
Запрет дополняет уже существующие ограничения на символику СССР и нацистской Германии. Нынешние поправки обсуждались в латвийском парламенте в течение двух лет. Чтобы они вступили в силу, их должен утвердить президент.
Георгиевские ленты нельзя использовать во время публичных мероприятий - развлекательных, праздничных, собраний, шествий, пикетов - с целью прославления тоталитарных режимов или оправдания совершенных ими преступлений.
В образовательных, научных или художественных целях носить георгиевские ленты допускается.
В Украине публичное ношение георгиевской ленты, ставшей символом сепаратизма, запрещено с июня 2017 года. Это наказывается штрафом от 850 до 2,5 тыс. грн.
Напомним, что в прошлом месяце в Латвии закрыли русскоязычный "Первый балтийский канал".
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