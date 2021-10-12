Латвия вводит чрезвычайное положение [ Редактировать ]
Латвия объявила чрезвычайное положение, которое будет действовать в течение трех месяцев. Это связано с рекордным всплеском инфицирования коронавирусом в стране. Об этом пишет Euronews.
В рамках введения чрезвычайного положения, в стране вступают в силу новые ограничения, а именно:
- обязательное ношение маски во всех общественных зданиях;
- все госслужащие обязаны вакцинироваться до 15 ноября;
- гражданам, которые не прошли вакцинирование запрещено посещать супермаркеты с понедельника;
- в выходные будут работать только основные магазины;
- гражданам рекомендуется работать дистанционно при возможности.
Сегодня в Латвии полный курс вакцинации прошли 48% населения.
Ранее мы писали о том, что Центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов обнародовали результаты исследования, согласно которым вероятность смерти от COVID-19 у невакцинированных людей в 11 раз выше, чем у полностью вакцинированных.
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