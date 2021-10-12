Латвия объявила чрезвычайное положение, которое будет действовать в течение трех месяцев. Это связано с рекордным всплеском инфицирования коронавирусом в стране. Об этом пишет Euronews.

В рамках введения чрезвычайного положения, в стране вступают в силу новые ограничения, а именно:

обязательное ношение маски во всех общественных зданиях;

все госслужащие обязаны вакцинироваться до 15 ноября;

гражданам, которые не прошли вакцинирование запрещено посещать супермаркеты с понедельника;

в выходные будут работать только основные магазины;

гражданам рекомендуется работать дистанционно при возможности.

Сегодня в Латвии полный курс вакцинации прошли 48% населения.

Ранее мы писали о том, что Центры по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов обнародовали результаты исследования, согласно которым вероятность смерти от COVID-19 у невакцинированных людей в 11 раз выше, чем у полностью вакцинированных.

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