Космический корабль Crew Dragon-3 состыковался с МКС [ Редактировать ]
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В пятницу ночью, 12 ноября, космический корабль Crew Dragon-3 компании SpaceX состыковался с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщает NASA.
Миссия астронавтов продлится до апреля 2022 года.
Стыковка произошла 11 ноября в 6:32 по времени Восточного побережья США (12 ноября в 1:32 по Киеву) через 21 час после запуска корабля.
В состав экипажа Crew Dragon-3 входят астронавты NASA:
- Раджа Чари (командир миссии),
- Том Маршберн (пилот),
- Кайла Беррон,
- астронавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер.
Читайте также, администратор Национального аэрокосмического агентства США Билл Нельсон заявил, что NASA не отказалось от своих планов по миссии "Артемида". Речь идет о возвращении американских астронавтов на Луну, в NASA также призвали "трезво и реалистично" смотреть на ситуацию с программой "Артемида".
Кроме того, компания Илона Маска SpaceX выиграла контракт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на доставку астронавтов на Луну. Контракт на создание системы для посадки экипажа на поверхность Луны оценивается в $2,89 млрд.
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