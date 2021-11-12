В пятницу ночью, 12 ноября, космический корабль Crew Dragon-3 компании SpaceX состыковался с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщает NASA.

Миссия астронавтов продлится до апреля 2022 года.

Стыковка произошла 11 ноября в 6:32 по времени Восточного побережья США (12 ноября в 1:32 по Киеву) через 21 час после запуска корабля.

В состав экипажа Crew Dragon-3 входят астронавты NASA:

Раджа Чари (командир миссии),

Том Маршберн (пилот),

Кайла Беррон,

астронавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер.

Читайте также, администратор Национального аэрокосмического агентства США Билл Нельсон заявил, что NASA не отказалось от своих планов по миссии "Артемида". Речь идет о возвращении американских астронавтов на Луну, в NASA также призвали "трезво и реалистично" смотреть на ситуацию с программой "Артемида".

Кроме того, компания Илона Маска SpaceX выиграла контракт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на доставку астронавтов на Луну. Контракт на создание системы для посадки экипажа на поверхность Луны оценивается в $2,89 млрд.

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