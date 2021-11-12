Мэр Киева Виталий Кличко заявил о том, что столичные власти примут решение ослабить карантинные меры, когда динамика заболеваемости COVID-19 пойдет на спад. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Однако пока говорить об этом рано, потому что количество случаев инфицирования растет.

По словам городского главы, на сегодняшний день в больницах Киева койки заполнены на 70%. Также практически переполнены пациентами палаты интенсивной терапии.

Если у нас произойдет коллапс медицинской системы, это может привести к большой катастрофе. Мы сегодня делаем все возможное, чтобы этого не допустить. Больницы снабжены кислородом, медикаментами, средствами защиты. Город выплачивает медикам надбавки.

После введения жестких карантинных мер жители столицы начали массово вакцинироваться. Сейчас в Киеве это можно сделать в 143 пунктах.

Кроме того, мэр прокомментировал информацию о дистанционном обучении в школах.

Мы не можем рисковать здоровьем детей, а также их семей и близких. Потому что многие дети переносят вирус даже бессимптомно, но могут заразить близкое окружение. А это увеличение количества больных среди взрослых. Мы стараемся минимизировать контакты между учащимися.

Отметим, по состоянию на четверг, 12 ноября, в Украине от коронавируса вакцинировались почти 280 тысяч человек. Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения. Также зафиксировано 24 747 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 550, медработников – 462).

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