В Гороховском районе, который находится в Волынской области, водитель, находясь в нетрезвом состоянии, сбил детей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно данным следствия, автомобиль Renault Megan Scienic находился под управлением 42-летнего местного жителя. Он сбил двоих детей 3 и 13 лет, которые передвигались на велосипеде.

Установлено, что за рулем автомобиля Renault Megane Scenic находился 42-летний житель Гороховщины. Управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, водитель сбил двоих детей, 3 и 13 лет, двигавшихся на велосипеде в попутном направлении. Правонарушитель покинул место ДТП.

Отмечается, что 13-летняя девочка получила травмы. в связи с чем ей понадобилась госпитализация. При этом трехлетний мальчик, ее брат, не пострадал, известно, что праввохранители изъяли у мужчины-виновника аварии транспортное средство.

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