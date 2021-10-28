В четверг вечером, 28 октября, в Харькове произошло еще одно смертельное ДТП с автомобилем Infiniti. Под колесами авто погибла женщина-пешеход. Об этом сообщает Telegram-канал "ТРУХА Харьков".

За рулем автомобиля премиум-класса находилась девушка, которая сбила пешехода.

По информации издания, женщину отбросило на другое транспортное средство.

Другие подробности смертельной аварии не сообщаются.

Напомним, что в полиции раскрыли детали инцидента с автомобилем Infiniti. Также в сети обнародованы первые видео с места происшествия. По информации Харьков LIVE, родители парня сразу после инцидента подали заявление об угоне этого автомобиля.

Дочь жертвы кровавого ДТП в Харькове просит о помощи.

Также стало известно о состоянии пострадавших, которых госпитализировали с места происшествия. Также смотрите все подробности, которые известны о водителе Infinity.

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