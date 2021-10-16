В Киеве пьяный водитель грузовика сбил на "зебре" двух пешеходов (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Киеве пьяный водитель грузовика сбил двух пешеходов, которые по нерегулируемому пешеходному переходу переходили проспект Степана Бандеры. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Водитель не стал останавливаться и проверять, в каком состоянии сбитые им люди, и попробовал скрыться с места происшествия. Патрульные полицейские остановили и задержали его на Столичном шоссе.
Драгер показал 2.68 промилле алкоголя в организме водителя. В отношении водителя-убийцы открыли уголовное производство. Ему может грозить лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
В результате аварии пострадали двое мужчин 1977 и 1996 годов рождения. Они были госпитализированы в больницу. Несмотря на усилия врачей, младший из них скончался от полученных травм.
По информации "Суспільного", в результате ДТП пострадали редактор "Суспільного", историк и публицист Александр Зинченко. Его товарищ Александр Шибицкий, которому на днях должно исполнится 25 лет, умер в больнице.
У Зинченко травмы и сотрясение мозга. Он написал в Facebook, что они шли из магазина IKEА по тротуару вдоль проспекта Бандеры.
Вчера нас с Александром Шибицким на тротуаре сбил пьяный на грузовике. Только мне сообщили, что Саша не стало. У меня наоборот - второй день рождения. Я обошёлся рассеченням и легким сотрясением мозга. Ничего не помню. По фото видно, что я пытался накладывать жгут собственным ремнем. Не помню этого.
Напомним, что накануне в Закарпатье в страшном ДТП погибли четыре человека: 21-летний полицейский, пограничник и две юные девушки.
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