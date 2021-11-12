Для выхода из нынешнего энергетического кризиса Украине следует подписать прямой контракт на поставку газа, иметь возможность импорта электроэнергии из Беларуси и России, а также импорта угля. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в эфире программы "Право на власть".

"Я считаю, что в сегодняшней ситуации нам нужно сделать несколько принципиально важных вещей. Первое – иметь прямой контракт на поставку газа. Второе – нам нужно договориться о возможности брать перетоки электроэнергии из РФ и Белоруссии. Наконец, нам нужно обязательно иметь возможность дополнительного завоза угля. Я думаю, что государство должно сконцентрировать ресурсы в таких направлениях и быстро решать эти проблемы", – заявил политик.

Народный депутат привел данные о том, что Германия купила газ у "Газпрома" по цене 300 долларов, а Италия – по цене 350 долларов.

"Наша промышленность начинает получать газ по цене примерно 1000 долларов. Такого никогда не было. В прошлом году та же промышленность получала газ примерно втрое дешевле. И сегодня, по подсчетам Федерации работодателей, почти половина предприятий может просто остановиться. А это потеря рабочих мест, средств бюджетов, это реальная катастрофа для промышленности", – подчеркнул он.

Юрий Бойко напомнил, что в 2015 году украинские власти отказались от прямого контракта с "Газпромом" по политическим мотивам, чем нарушили условие договоренности с ЕС о диверсификации источников поставок газа.

"Теперь Украина осталась единственной страной, которая зависит исключительно от цен на спотовом рынке, где газ по 1000 долларов. И сегодня возникает вопрос: что делать химпромышленности, пищевой промышленности, производителям стекла? Конкурировать с такой ценой на газ наши предприятия на внешних рынках не могут, а на внутреннем рынке такая цена на энергоносители приведет к тому, что подорожают все товары первой необходимости – хлеб, сахар – то, что человек покупает каждый день", – заявил он.

Юрий Бойко считает, что для преодоления энергетического кризиса необходимо создать антикризисный штаб.

"Когда премьер-министр страны говорит, что уголь в середине ноября только едет, то это уже проблема. Когда замминистра говорит, что у нас хватает ресурсов завезти газ в страну по 1000 долларов и не заботится о последствиях – это проблема. Власти не понимают, что сложилась ситуация, когда нужно создавать антикризисный штаб с участием представителей всех фракций, а также обеспечить контроль парламента за ситуацией", – резюмировал Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".