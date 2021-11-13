Водителя, который в состоянии наркотического опьянения наехал на детей на внедорожнике Land Cruiser в Харькове, выпустили под залог – 340 тысяч гривен.

Об этом сообщает "Харьков Life" в Telegram.

Такую возможность предусмотрел суд по избранию меры пресечения ранее.

Сейчас готовится уведомление о подозрении по ч.2 ст. 286-1 УКУ, после чего будет готовиться ходатайство об избрании меры пресечения.

Отметим, что водитель транспортного средства находился под действием наркотических веществ, при этом 42-летний мужчина оказался необыкновенной личностью, писало издание "Страна".

После аварии в социальных сетях появилась информация о том, что 42-летним виновником ДТП является Иван Раина – сын крупного регионального чиновника Юрия Раины. При этом правоохранители назвали другое имя - 34-летнего Дмитрия Лысенко.

Ранее мы писали, что водителю, который вечером 11 ноября сбил на переходе двух подростков в Харькове, сообщено о подозрении. Его объявили за управление автомобилем в состоянии опьянения, о подозрении 34-летнему водителю сообщено при руководстве Харьковской областной прокуратуры.

Кроме того, прокуратура обжалует решение Киевского районного суда Харьков о мере пресечения водителю, который вечером 11 ноября сбил двух подростков на проспекте Науки. Его отправили в СИЗО с возможностью выйти под залог,

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