В Украине появятся еще два вида COVID-сертификатов [ Редактировать ]
В Украине появятся еще два COVID-сертификата. Документы смогут получить те, кто переболел коронавирусом, а также вакцинированные дети. Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.
В приложении "Дия" можно сгенерировать COVID-сертификат для детей от 12 лет, получивших одну или две дозы вакцины против коронавируса.
Для получения документа родителям необходимо зайти в "Дию" и добавить свидетельство о рождении ребенка.
Сертификат для тех, кто уже переболел коронавирусной инфекцией появится в ближайшее время. Данная услуга в приложении "Дия" находится на завершающей стадии тестирования.
Документ можно будет получать не чаще, чем два раза в год. Действительным он будет считаться только том в случае, если после выздоровления прошло не более 105 дней.
Читайте также, на территории Украины за минувшие сутки сделали 299 854 прививки от коронавирусной инфекции. За весь период кампании по вакцинации в стране одну дозу прививки получили более 12 миллионов человек, за 24 часа одну дозу препарата получили 135 727 украинцев.
Кроме того, главный санитарный врач Украины и заместитель главы Минздрава Игорь Кузин заявил, что иммунитет от COVID-19 после вакцинации постепенно угасает, но его уровень остается достаточным для защиты. В Украине сейчас достаточно вакцин, которых точно хватит до конца текущего года.
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