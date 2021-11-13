В столице откроется новый центр вакцинации от коронавирусной инфекции. Он начнет функционировать на улице Липской, 5. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, привиться здесь смогут все желающие от 18 лет, а также дети от 12 лет при наличии у них всех рутинных прививок. Посмотреть график работы центра, вакцины и записаться на прививку можно на сайте Министерства здравоохранения.

Отмечается, что для вакцинации не обязательно иметь декларацию с семейным врачом, однако ее наличие значительно упрощает процесс внесения данных о прививке в электронную систему здравоохранения, также необходимо иметь с собой паспорт и идентификационный код.

Читайте также, на территории Украины за минувшие сутки сделали 299 854 прививки от коронавирусной инфекции. За весь период кампании по вакцинации в стране одну дозу прививки получили более 12 миллионов человек, за 24 часа одну дозу препарата получили 135 727 украинцев.

Кроме того, главный санитарный врач Украины и заместитель главы Минздрава Игорь Кузин заявил, что иммунитет от COVID-19 после вакцинации постепенно угасает, но его уровень остается достаточным для защиты. В Украине сейчас достаточно вакцин, которых точно хватит до конца текущего года.

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