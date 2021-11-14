В Днепре произошел мощный взрыв в квартире: есть жертвы [ Редактировать ]
В городе Днепр произошел взрыв в квартире, которая находилась в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Вначале жители дома услышали хлопок, после чего из квартиры повалил черный дым. В результате возгорания несовместимые с жизнью травмы получили 2 человека.
Огнем уничтожены вещи домашнего обихода и мебель внутри комнаты. Повреждена внутренняя отделка стен квартиры. Общая площадь пожара составила 30 кв. м.
Отмечается, что во время ликвидации пожара спасателями было обнаружено тело мужчины 1977 года рождения и женщины, данные по которой еще устанавливаются. На месте происшествия работали 11 человек личного состава и 4 единицы специальной техники.
Читайте также, в Днепропетровской области ночью горел жилой многоквартирный дом. Возгорание произошло около 1:20 в комнате на втором этаже трехэтажного здания на улице Научной в поселке Опытном, огонь уничтожил мебель, пожитки людей и внутреннюю облицовку стен.
Кроме того, в Днепре случился пожар в одной из квартир жилого дома, в момент возникновения возгорания в жилище находился пожилой мужчина. Мужчину спасли из горящего жилища и передали сотрудникам "скорой" помощи.
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