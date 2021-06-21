Взрыв и пожар в пятиэтажке в Белогородке Источник: ГСЧС Украины

В результате взрыва и пожара в пятиэтажке в селе Белогородка Киевской области погиб мужчина, трое человек находятся в больнице. Об этом сообщала пресс-служба Киевской ОГА.

Пожар удалось локализовать. Однако спасатели продолжают свою работу. Есть пострадавшие. Согласно оперативным данным, один человек погиб. В больницу в состоянии средней тяжести доставили 13-летнего ребенка и двух взрослых мужчин.

Из-за пожара на кровле и задымления жители пострадавшей многоэтажки сегодня не смогут остаться ночевать в квартирах. Сейчас власти Киевской области решают вопрос их расселения. Часть людей решили переночевать у родственников или знакомых.

"Для остальных мы прямо сейчас обустраиваем в местном доме культуры центр помощи и место для ночлега. Также ведем переговоры с застройщиками и руководителями гостиниц для временного отселения пострадавших", - заявил председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

Как сообщали "Подробности", что в результате взрыва несущие конструкции дома не пострадали, в квартире, где прогремел взрыв, вылетели окна. Площадь возгорания по всей крыше дома составила 650 кв. м.

Спасатели заявили, что причины взрыва пока не известны. Этим будут заниматься правоохранители.

Напомним, что в ночь на пятницу, 18 июня, на газопроводе в оккупированном Луганске произошел взрыв.