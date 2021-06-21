Взрыв в пятиэтажке под Киевом: в квартире нашли тело погибшего (видео) [ Редактировать ]
Источник: ГСЧС Украины
В результате взрыва и пожара в пятиэтажке в селе Белогородка Киевской области погиб мужчина, трое человек находятся в больнице. Об этом сообщала пресс-служба Киевской ОГА.
Пожар удалось локализовать. Однако спасатели продолжают свою работу. Есть пострадавшие. Согласно оперативным данным, один человек погиб. В больницу в состоянии средней тяжести доставили 13-летнего ребенка и двух взрослых мужчин.
Из-за пожара на кровле и задымления жители пострадавшей многоэтажки сегодня не смогут остаться ночевать в квартирах. Сейчас власти Киевской области решают вопрос их расселения. Часть людей решили переночевать у родственников или знакомых.
"Для остальных мы прямо сейчас обустраиваем в местном доме культуры центр помощи и место для ночлега. Также ведем переговоры с застройщиками и руководителями гостиниц для временного отселения пострадавших", - заявил председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин.
Как сообщали "Подробности", что в результате взрыва несущие конструкции дома не пострадали, в квартире, где прогремел взрыв, вылетели окна. Площадь возгорания по всей крыше дома составила 650 кв. м.
Спасатели заявили, что причины взрыва пока не известны. Этим будут заниматься правоохранители.
Напомним, что в ночь на пятницу, 18 июня, на газопроводе в оккупированном Луганске произошел взрыв.
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