Украина завоевала 8 медалей на чемпионате мира по самбо Источник: FIAS

В Ташкенте (Узбекистан) завершился чемпионат мира по спортивному и боевому самбо. Третий и заключительный день соревнований принес Украине шесть наград - золотую, три серебряных и две бронзовые. Об этом сообщает Федерация самбо Украины.

Четвертый "золотой" титул завоевал Владислав Руднев (до 79 кг, боевое самбо, Донецкая область). "Серебро" добыли в борьбе:

Галина Ковальская (до 80 кг, Ивано-Франковская область);

Анастасия Комович (более 80 кг, Черкасская область);

Алексей Моисеев (более 98 кг, Киев).

"Бронзу" в копилку нашей сборной принесли:

Ярослав Давидчук (до 98 кг, Хмельницкая область);

Петр Давиденко (до 88 кг, боевой раздел, Винницкая область).

Днем ранее Украина завоевала на чемпионате мира две медали. "Золото" впервые в своей карьере получила Юлия Гребеножко (до 65 кг, Черниговская область), а Дмитрий Стеценко завоевал "бронзу" (до 88 кг, Донецкая область).

Таким образом наша команда везет домой 8 медалей: 2 "золота", 3 "серебра" и 3 "бронзы". В общем командном зачете Украина занимает четвертое место после России (8-6-4), Узбекистана (3-5-3) и Беларуси (3-0-5).

Все схватки чемпионата мира по самбо можно посмотреть по ссылке.

Напомним, что на чемпионате Европы по самбо, который в мае 2021 года прошел на Кипре, сборная Украины завоевала 14 медалей: 6 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых.