Украина обошла Россию на чемпионате Европы по самбо (фото) [ Редактировать ]
Источник: Федерация самбо Украины
В кипрском Лимассоле завершился чемпионат Европы по самбо. В последний день соревнований, 29 мая, украинцы завоевали 7 медалей (3-2-2). Сборная Украины везет домой 14 медалей: 6 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых. Об этом сообщает Федерации самбо Украины.
"Золото" в составе сборной Украины завоевали:
- Мария Буек (спортивное самбо, до 50 кг);
- Кристина Бондарь (спортивное самбо, до 54 кг, Одесская область);
- Ярослав Давыдчук (спортивное самбо, до 98 кг, Хмельницкая область);
- Владислав Руднев (боевое самбо, до 79 кг);
- Петр Давиденко (боевое самбо, до 88 кг, Винницкая область);
- Анатолий Волошинов (боевое самбо, до 98 кг).
Кристина Бондарь
"Серебро":
- Александр Воропаев (боевое самбо, до 64 кг);
- Галина Ковальская (спортивное самбо, до 80 кг, Ивано-Франковская область);
- Размик Тоноян (боевое самбо, более 98 кг, Киев).
Ярослав Давыдчук
"Бронза":
- Дмитрий Евдошенко (спортивное самбо, до 64 кг, Харьковская область);
- Юлия Гребеножко (спортивное самбо, до 65 кг, Черниговская область);
- Роман Труш (спортивное самбо, до 71 кг).
- Екатерина Москалева (спортивное самбо, до 72 кг);
- Анастасия Комович (спортивное самбо, 80 кг).
В общем медальном зачете украинцы уступили россиянам (10-3-3), но обошли их командном зачете в разделе "Боевое самбо". "Золотой" кубок завоевали мужчины и "серебряный" - женщины.
26 и 27 мая за награды европейского первенства боронилась украинская молодежь, которая везет домой 28 наград.
Наши юноши и девушки (U18) завоевали 15 медалей (4-6-5) и два "серебряных" кубка в командном зачете. Юниоры и юниорки (U20) завоевали 13 наград (2-3-8) и получили "серебряный" командный кубок в соревнованиях самбисток.
Напомним, что в Харькове в аварии погиб глава областной федерации самбо.
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