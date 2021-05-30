В кипрском Лимассоле завершился чемпионат Европы по самбо. В последний день соревнований, 29 мая, украинцы завоевали 7 медалей (3-2-2). Сборная Украины везет домой 14 медалей: 6 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых. Об этом сообщает Федерации самбо Украины.

"Золото" в составе сборной Украины завоевали:

​Мария Буек (спортивное самбо, до 50 кг);

Кристина Бондарь (спортивное самбо, до 54 кг, Одесская область);

Ярослав Давыдчук (спортивное самбо, до 98 кг, Хмельницкая область);

Владислав Руднев (боевое самбо, до 79 кг);

Петр Давиденко (боевое самбо, до 88 кг, Винницкая область);

Анатолий Волошинов (боевое самбо, до 98 кг).

Кристина Бондарь

"Серебро":

Александр Воропаев (боевое самбо, до 64 кг);

Галина Ковальская (спортивное самбо, до 80 кг, Ивано-Франковская область);

Размик Тоноян (боевое самбо, более 98 кг, Киев).

Ярослав Давыдчук

"Бронза":

Дмитрий Евдошенко (спортивное самбо, до 64 кг, Харьковская область);

Юлия Гребеножко (спортивное самбо, до 65 кг, Черниговская область);

Роман Труш (спортивное самбо, до 71 кг).

Екатерина Москалева (спортивное самбо, до 72 кг);

Анастасия Комович (спортивное самбо, 80 кг).

В общем медальном зачете украинцы уступили россиянам (10-3-3), но обошли их командном зачете в разделе "Боевое самбо". "Золотой" кубок завоевали мужчины и "серебряный" - женщины.

26 и 27 мая за награды европейского первенства боронилась украинская молодежь, которая везет домой 28 наград.

Наши юноши и девушки (U18) завоевали 15 медалей (4-6-5) и два "серебряных" кубка в командном зачете. Юниоры и юниорки (U20) завоевали 13 наград (2-3-8) и получили "серебряный" командный кубок в соревнованиях самбисток.

Напомним, что в Харькове в аварии погиб глава областной федерации самбо.