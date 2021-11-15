Беларусь назвала число беженцев на границе с Польшей [ Редактировать ]
В Беларуси подсчитали, сколько беженцев на границе с Польшей. Разрешения кризисной ситуации ожидают около 2100 иностранных граждан.
Об этом сообщает пресс-служба Пограничного комитета Беларуси.
"В стихийный лагерь у белорусско-польской границы в районе пункта пропуска Брузги в минувшие выходные дни 13-14 ноября продолжали прибывать беженцы. Разрешения кризисной ситуации ожидают около 2100 иностранных граждан", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в лагерь периодически подвозилась гуманитарная помощь - питание, теплые вещи, средства гигиены.
"Дети беженцев обеспечивались горячим питанием в теплой палатке. Однако же на предложение властей перевезти их в оздоровительные лагеря, расположенные в окрестностях, был получен отказ", - говорится в сообщении.
Читайте также, на границе Беларуси и Польши через пункт пропуска "Брузги" прорвалась группа мигрантов. Мигранты с криками подбежали к металлическому заграждению, за которым находились польские силовики, и начали его штурмовать.
Кроме того, Украина усилит границу с Беларусью, где собрались тысячи беженцев из Ирака и Сирии, дополнительными подразделениями Нацгвардии, погранслужбы и полиции. Дежурить на границе с Беларусью также будет авиация МВД.
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