Украина вышла на плато заболеваемости коронавирусом [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
По состоянию на середину ноября Украина вышла на плато заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщается на сайте президента.
Сейчас началось движение по стабилизации ситуации.
На селекторном совещании премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за прошедшую неделю выявлено 139,9 тысяч новых случаев, а неделей ранее - 152 тысяч.
На данный момент заняты 50 962 койки в больницах против 51 700 на прошлой неделе. А госпитализировали за минувшую неделю 30 000 человек, а неделей ранее - 34 000.
По словам Дениса Шмыгаля, в Украине уже достигнуто плато заболеваемости и началось движение по стабилизации ситуации.
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