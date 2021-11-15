По состоянию на середину ноября Украина вышла на плато заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщается на сайте президента.

Сейчас началось движение по стабилизации ситуации.

На селекторном совещании премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за прошедшую неделю выявлено 139,9 тысяч новых случаев, а неделей ранее - 152 тысяч.

На данный момент заняты 50 962 койки в больницах против 51 700 на прошлой неделе. А госпитализировали за минувшую неделю 30 000 человек, а неделей ранее - 34 000.

По словам Дениса Шмыгаля, в Украине уже достигнуто плато заболеваемости и началось движение по стабилизации ситуации.

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